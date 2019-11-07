5.79 مليار دينار للدعم خلال 10 أشهر

أظهرت بيانات صادرة عن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، إنفاق 5.79 مليار دينار على الدعم خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر الماضي.

وبذلك ارتفع الإنفاق على هذا البند بنحو 470 مليون دينار، مقارنة بحجم الإنفاق حتى سبتمبر الماضي، الذي سجل 5.32 مليار دينار.