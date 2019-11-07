ارتفاع إيرادات النقد الأجنبي إلى 18.88 مليار دينار خلال 10 أشهر

أظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، ارتفاع إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي إلى 18.88 مليار دينار في عشرة أشهر، أي الفترة بين يناير ونهاية أكتوبر الماضي.
وهو ما يعني زيادة الإيرادات 2.3 مليار دينار مقارنة بما بلغته في نهاية سبتمبر الماضي.
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