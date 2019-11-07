25.84 مليار دينار الإيرادات النفطية في 10 أشهر

أظهر بيان صادر عن مصرف ليبيا المركزي ارتفاع الإيرادات النفطية إلى 25.84 مليار دينار في عشرة أشهر أي الفترة من يناير إلى نهاية أكتوبر الماضي.
وهو ما يعني تحقيق زيادة في الإيرادات بقيمة 3.1 مليار دينار عما بلغته بنهاية سبتمبر الماضي.
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