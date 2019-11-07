روسيا تنفي وجود مرتزقة روس في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 نوفمبر 2019, 02:05 مساء
نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، (الإنترنت: أرشيفية)

نفى نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، صحة التقرير الذي نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية بشأن وجود عشرات المقاتلين الروس في ليبيا، واصفا إياه بـ«القصة الخيالية».

وقال ريكابوف إنه «يرفض بشدة تلك المزاعم»، منوها بأن روسيا «تدعم الحل السياسي في ليبيا، وجهود الأمم المتحدة في هذا الشأن، وتبقي قنوات الحوار مفتوحة مع المؤثرين في الموقف هناك»، حسب تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الروسية «تاس».

وشكك ريكابوف في «وجود أدلة تدعم تلك التحليلات»، منوها بأنها «ليست المرة الأولى التي تنشر فيها صحف أميركية قصص خيالية وإشاعات عن روسيا».

وتحدث تقرير «نيويورك تايمز» عن «وصول نحو 200 مقاتل روسي إلى ليبيا خلال الأسابيع الماضية لمساندة (حفتر)، في إطار حملة من جانب الكرملين لتأكيد النفوذ بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا». وقالت الجريدة إن موسكو «تكرر نفس قواعد اللعبة التي جعلتها صاحبة أكبر نفوذ أجنبي في الحرب السورية».

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