تراجع الدولار في ختام تعاملات الأسبوع بالسوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 نوفمبر 2019, 01:39 مساء

تراجعت أسعار العملات الرئيسية الأكثر تداولا في السوق الموازية مقابل الدينار في ختام تعاملات الأسبوع. 

وهبط الدولار الأميركي، الخميس، بفارق قرشين اثنين مسجلا 4.01 دينار اليوم، مقارنة بـ 4.03 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما انخفض الجنيه الإسترليني بفارق قارش واحد، ليسجل 5.14 دينار مقابل 5.15 دينار أمس، فيما كان التراجع الأكبر اليوم لليورو بفارق 3 قروش ليسجل 4.42 دينار مقابل 4.45 دينار أمس.

وتراجعت الليرة التركية إلى 0.70 دينار مقابل 0.71 دينار أمس بفارق قرش واحد، كذلك الدينار التونسي إلى 1.42 دينار ليبي مقابل 1.43 دينار أمس بفارق قرش واحد.

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