إعلان نسبة النجاح في الدور الثاني للثانوية العامة: 47.36% للعلمي و33.17% للأدبي

أعلنت وزارة التعليم في حكومة الوفاق، اليوم الخميس، نسبة النجاح في امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة.

وجاءت النسبة بواقع 47.36% بالقسم العلمي، و33.17% بالقسم الأدبي، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك».