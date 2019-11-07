إعلان نسبة النجاح في الدور الثاني للثانوية العامة: 47.36% للعلمي و33.17% للأدبي

أعلنت وزارة التعليم في حكومة الوفاق، اليوم الخميس، نسبة النجاح في امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة.
وجاءت النسبة بواقع 47.36% بالقسم العلمي، و33.17% بالقسم الأدبي، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك».
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