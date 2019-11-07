تعرض مقر جريدة أخبار البلاد في بني وليد إلى التخريب

مقر جريدة أخبار البلاد في بني وليد بعد العبث بمحتوياته، 7 نوفمبر 2019، (بوابة الوسط)

قال رئيس تحرير جريدة «أخبار البلاد»، الناير اليعقوبي، إن مقر الجريدة في مدينة بني وليد تعرض إلى التخريب والعبث بمحتوياته صباح اليوم الخميس.

وأوضح اليعقوبي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن بعض محتويات المقر تعرضت للإتلاف، منوهًا بأن الخسائر مادية فقط.

وأكد اليعقوبي تحرير محضر في نيابة بني وليد، منوها بأن الجهات المعنية ستحقق في الحادث؛ لمعرفة من وراء أعمال التخريب.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها مؤسسة عامة أو خاصة إلى التخريب في بني وليد، إذ تكررت الواقعة في السابق مع مدرستي شهداء 17 فبراير والقدس للبنات، والمركز الصحي الجملة، ومكتب الخطوط الجوية، ومصرف التجاري الوطني، ومكتب الصناعات وإدارة الخدمات الصحية.

لافتة الجريدة على المقر

جانب آخر من الأضرار