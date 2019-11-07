حملة لمكافحة الألعاب النارية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 نوفمبر 2019, 12:16 مساء
عدد من منظمي حملة مكافحة الألعاب النارية في طرابلس، 7 نوفمبر 2019، (مديرية أمن طرابلس)

نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوفاق، بالتنسيق مع مديرية أمن طرابلس، اليوم الخميس، حملة توعوية بمخاطر استعمال الألعاب النارية تحت شعار «فرحة موقتة وإعاقة دائمة».

وجاءت تلك الحملة بالتزامن مع استقبال ذكرى المولد النبوي، التي تشهد استعمال الألعاب النارية إحياء لهذه الذكرى، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتضمنت الحملة إقامة معرض لصور المصابين جراء الاستعمال الخاطئ وغير المسؤول للألعاب النارية، كما شهدت الحملة إلقاء كلمات متخصصين في الوزارة، تستهدف توعية الزوار بالتبعات القانونية جراء استعمال الألعاب النارية المخالفة للمعايير المعتمدة في الاستيراد، التي يشكل التعامل بها خطرا على صحة الأطفال.

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