باشاغا يبحث مع سفير ألمانيا التعاون الأمني

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 نوفمبر 2019, 12:06 مساء
وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، مع سفير ألمانيا، أوليفر أوفتشا، 7 نوفمبر 2019، (داخلية الوفاق)

بحث وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، مع سفير ألمانيا في ليبيا، أوليفر أوفتشا، التعاون الأمني بين البلدين.

وناقش الطرفان المواضيع المتعلقة بالمجالات الأمنية بين وزارتي الداخلية في البلدين، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

يأتي اللقاء في ظل نشاط كبير للسفير الألماني، الذي شارك قبل وقت قصير في ورشة عمل لدعم البلديات في ليبيا، بمشاركة عمداء 16 بلدية، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي.

وأكدت السفارة الألمانية اهتمامها بأوضاع الحكم المحلي في ليبيا، مشيدة باتفاق وقعته وزارة الحكم المحلي التابعة لحكومة الوفاق، سيتم بموجبه نقل مسؤوليات الرعاية الصحية الأولية والنقل المحلي وترخيص الأعمال إلى البلديات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مسؤول أميركي: زعيم «داعش» الجديد «شخص مجهول» وأتباع التنظيم لا يعرفونه
دولى
«بي بي سي»: محققون أمميون يشتبهون في قصف أجنبي لمركز إيواء المهاجرين بتاجوراء
ليبيا
بنسودا تجدد مطالبتها بتسليم سيف القذافي ومحمود الورفلي والتهامي خالد للمحكمة ...
ليبيا
إطلاق أول قمر صناعي سوداني لأغراض مدنية وعسكرية
علوم وتكنولوجيا
كيف تجهز واشنطن حلفاءها للتصدي للتهديدات في مياه الخليج؟
عربى
الحكم الليبي عطية محمد مساعدا في مباراة المكسيك واليابان
رياضة محلية
المسماري: قصف معيتيقة استهدف «القسم العسكري» بالمطار
ليبيا
هاميلتون بطلا للعالم في «الفورمولا واحد» للمرة السادسة
رياضة عالمية
بعد الخماسية المذلة.. بايرن ميونيخ يعلن إقالة مدربه كوفاتش
رياضة عالمية
محمود الطويل لـ«بوابة الوسط»: الكرة الحديدية وصلت للعالمية.. وما ينقصنا الاهتمام...
رياضة محلية
نورلاند للسراج: الولايات المتحدة مستعدة لتقديم دعمها الكامل للحوار السياسي ...
ليبيا
«ذا صن»: 123 ألف جنيه إسترليني فاتورة ترحيل هاشم العبيدي إلى بريطانيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فقدان الوزن قد يؤدي إلى الوفاة