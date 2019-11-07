حادث مروري في طرابلس نتيجة السرعة الزائدة والأمطار

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 نوفمبر 2019, 11:33 صباحا
انقلاب سيارة فوق جسر سوق الثلاثاء في طرابلس، 7 نوفمبر 2019، (صفحة مديرية أمن طرابلس)

وقع حادث مروري، صباح اليوم الخميس، فوق جسر سوق الثلاثاء في العاصمة طرابلس نتيجة السرعة الزائدة. 

وقالت مديرية أمن طرابلس إن سيارة «تويوتا» انقلبت بسبب قيادة سائقها بسرعة جنونية، إذ لم يستطع التحكم بها، في ظل تجمع مياه الأمطار، مما أدى إلى انزلاق المركبة، واصطدامها بالحاجز الأسمنتي، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك».

ولم تشر المديرية إلى وقوع ضحايا جراء الحادث، كما أظهرت الصور المنشورة على صفحتها سير الحالة المرورية بشكل طبيعي، وقد دعت إلى الالتزام بكل التوجيهات واتباع إرشادات رجال المرور.

رجال الأمن في موقع الحادث
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