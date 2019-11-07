«العامة للمياه» تناشد المواطنين بعدم إلقاء مخلفات على غرف تصريف الأمطار

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 نوفمبر 2019, 10:31 صباحا
تنظيف مختنقات مياه الأمطار، 7 نوفمبر 2019 (الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بطرابلس)

ناشدت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي إدارة التشغيل والصيانة بمنطقة طرابلس، المواطنين كافة، بعدم إلقاء المخلفات على غرف تصريف مياه الأمطار.

وجاءت مناشدة الشركة للمواطنين، بالتزامن مع قيام مركز خدمات أبوسليم التابع لمكتب خدمات شرق طرابلس، بتنظيف مختنقات مياه الأمطار داخل الحدود الإدارية للمركز. وشملت أعمال التنظيف طريق باب بن غشير العثمانية.

وقالت الشركة في بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صباح اليوم الخميس: «من ضمن الأسباب التي أدت إلى انسداد غرف تصريف مياه الأمطار وجود فرش نوم ملقى من قبل أحد المواطنين متسبب في انسداد غرف تصريف أمطار في الطريق العام».

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