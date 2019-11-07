«الأرصاد»: طقس متقلب على الشمال الليبي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، سيادة «طقس متقلب»، اليوم الخميس، على مناطق شمال ليبيا، تصحبه رياح شمالية نشطة مع انخفاض في درجات الحرارة، واحتمالات بسقوط أمطار من حين لآخر على مناطق الشمال الغربي، كما تنشط الرياح الجنوبية على أغلب مناطق الشمال الشرقي، مما يثير الأتربة والغبار مع ارتفاع نسبي في درجات الحرارة.

سقوط أمطار

وبخصوص رأس أجدير حتى سرت وصولًا إلى سهل الجفارة وحتى جبل نفوسة، توقع المركز في نشرته التي أصدرها لثلاثة أيام مقبلة، سقوط أمطار من حين لآخر، على بعض المناطق تصحبها خلايا رعدية أحيانًا، مع رياح شمالية غربية نشطة إلى معتدلة السرعة، تتحول إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة يوم غد الجمعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى، ما بين 16 و22 درجة مئوية، وتكون ما بين 24 و27 درجة مئوية على مناطق سرت وأبو نجيم، مع توقعات بانخفاضها الجمعة، وفق ما نشره المركز على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الخميس.

وإلى الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد والواحات ومراده، يسود اليوم طقس تتكاثر فيه السحب، ليلًا، على مناطق الجبل الأخضر، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا رعدية، فضلًا عن رياح جنوبية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة نهار اليوم الخميس، مع احتمال تجاوزها سرعة 50/كم ساعة، على الخليج وسهل بنغازي والجبل الأخضر، مما يثير الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية. وتتحول الرياح ليلًا إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع تحسن تدريجي في حالة الطقس.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 26 و32، وتسجل انخفاضًا ملحوظًا يوم غد الجمعة على أغلب المناطق.

طقس هادئ

أما في الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، فتتكاثر السحب من حين لآخر، على مناطق الجفرة وسبها وأوباري ومرزق والقطرون، مع احتمال بسيط بسقوط أمطار خفيفة، تصحبها رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 25 و31 درجة مئوية ولا تتجاوز 23 درجة مئوية في غدامس والحمادة.

وفي الكفرة والسرير وتازربو، يسود طقس هادئ، في سماء صافية، تظهر فيها بعض السحب العابرة، مع رياح جنوبية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول يوم الغد إلى شمالية، وتتراوح درجة الحرارة القصوى ما بين 32 و34 درجة مئوية.