«الأفريقية» تستأنف رحلاتها من طرابلس إلى عمان 22 نوفمبر

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الخميس 07 نوفمبر 2019, 08:40 صباحا
طائرة تابعة للخطوط الجوية الأفريقية، (الإنترنت: أرشيفية)

تستأنف شركة الخطوط الجوية الأفريقية رحلاتها من مدينة طرابلس إلى العاصمة الأردنية عمان، بدءا من يوم 22 نوفمبر الجاري، بواقع رحلتين أسبوعيا يومي الإثنين والجمعة.

وقال الناطق باسم الشركة، عمران الزبادي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الخميس، إن الشركة وضعت سعرا تشجيعيا لتذكرة السفر ذهابا وعودة، وهو 950 دينارا، إضافة إلى 200 دينار تكلفة إصدار الموافقة المسبقة للتأشيرة. 

وأشار إلى أن المرضى الليبيين والمرافقين لهم معفيون من طلب الموافقة المسبقة لغرض تأشيرة العلاج بـ«تقرير طبي»، وذلك للرجال فوق الـ50 عاما، والأطفال دون الـ15 عاما، أما النساء فهن معفيات لكل الأعمار في حالة العلاج أو مرافقة مريض.

كما لفت الزبادي إلى أن هناك رسوم دخول تدفع في مطار الملكة علياء قيمتها 40 دينارا أردنيا.

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