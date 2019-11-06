معيتيق يبحث مع السفير الإيطاليا تداعيات حرب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 نوفمبر 2019, 10:59 مساء

بحث النائب بالمجلس الرئاسي، أحمد عمر معيتيق، ظهر اليوم الأربعاء، مع السفير الإيطالي في ليبيا جوزيبي بوتشينو غريمالدي، تداعيات حرب طرابلس.

ووفق بيان للمجلس الرئاسي فإن الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة حكومة الوفاق، بحث أيضا القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ملف الهجرة غير الشرعية.

وأوضح البيان أن السفير الإيطالي أشاد بجهود حكومة الوفاق للحد من الهجرة خلال الأشهر الأخيرة.

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وشدد اللقاء على استمرار التعاون المشترك بما يخدم مصلحة البلدين الصديقتين في عديد المجالات، وتعزيزه بما يحقق الاستقرار والتنمية.

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