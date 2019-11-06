أميركا تعبر عن قلقها بشأن «تصاعد تورط الجهات الخارجية الحكومية في الصراع الليبي»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 نوفمبر 2019, 09:35 مساء
وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا والسفير الأميركي ريتشارد نورلاند, 6 نوفمبر 2019 (السفارة الأميركية)

عبرت الولايات المتحدة عن قلقها على لسان السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند، بشأن تصاعد تورط الجهات الخارجية الحكومية والمرتزقة في الصراع الليبي.

جاء ذلك خلال لقاء السفير الأميركي مع وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، وفق بيان للسفارة.

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وأوضح البيان أن السفير الأميركي عبر عن قلقه أيضا بشأن الأعداد المتزايدة من الضحايا المدنيين، مضيفا أن اللقاء بحث الجهود المستمرة لإنهاء الصراع في طرابلس.

وتشهد العاصمة طرابلس، مواجهات مسلحة من الرابع من أبريل الماضي، بين قوات الجيش التابعة للقيادة العامة، والقوات التابعة لحكومة الوفاق، مما أدى لسقوط آلاف القتلى والجرحى، وعشرات الآلاف من النازحين، وفق منظمات دولية.

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