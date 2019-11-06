تعليم الوفاق: إعلان نتائج امتحانات الشهادة الثانوية «الدور الثاني» غداً

نقلت وزارة التعليم عن المركز الوطني للامتحانات قراره بتأجيل إعلان نتائج امتحانات الشهادة الثانوية «الدور الثاني»، إلى الغد.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن المركز أجل قوائم تنسيب الطلبة إلى صباح الغد الساعة العاشرة صباحا.
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