وفد من «داخلية الوفاق» يبحث مع «IBM» الأميركية تطوير عمل مصلحة الجوازات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 نوفمبر 2019, 07:46 مساء
وفد من «داخلية الوفاق»، مع شركة «آي بي إم» IBM الأميركية, 6 نوفمبر 2019 (داخلية الوفاق)

بحث وفد رفيع المستوى من وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، مع شركة «IBM» الأميركية العاملة في مجال تقنية المعلومات، سبل تطوير إصدار التأشيرات الإلكترونية لدخول وإقامة الأجانب في ليبيا.

كما بحث الطرفان خلال اللقاء الذي عقد اليوم الأربعاء، تطوير عمل المنظومات الإلكترونية لدى مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.

ووفق بيان «داخلية الوفاق» اليوم، فإن وفد الوزارة الذي ضم قيادات من «مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ومكتب نظم المعلومات بالوزارة ومكتب وزير الداخلية المفوض»، ناقش تطوير العمل التقني في مجال منظومات استخراج جواز سفر، وعدد من المجالات التقنية في كافة مكونات الوزارة، بالإضافة إلى عدد من المواضيع المتعلقة بالمجال التقني.

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