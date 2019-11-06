شركة الخليج تبدأ زيادة القدرة الإنتاجية بصيانة ووضع بئر السرير على الإنتاج

إحدى المنشآت النفطية في ليبيا, (أرشيفية : الإنترنت)

بدأت شركة الخليج العربي للنفط، تنفيذ مستهدفات زيادة القدرة الإنتاجية بالشركة، ضمن خطة المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة معدلات الإنتاج وتنفيذًا لبرنامج العمل المستهدف من ضمن الميزانية الاستثنائية المعتمدة.

ووفق بيان للمؤسسة اليوم، تمت عملية صيانة أول بئر ضمن البرنامج، وتم وضع البئر c-158 بحقل السرير النفطي على الإنتاج، وذلك بعد إجراء الصيانة اللازمة له، ووصل معدل إنتاج البئر إلى 772 برميل نفط يوميًّا.

صنع الله يناقش آليات زيادة القدرة الإنتاجية لـ6 شركات تابعة لمؤسسة النفط

ولفتت المؤسسة إلى أن إنتاجية البئر كانت قبل الصيانة في حدود 400 برميل يوميًّا، بنسبة زيادة في الإنتاج تقدر بنحو 93%.

وكان رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، بحث في وقت سابق، زيادة القدرة الإنتاجية لشركات الخليج وسرت والواحة وأكاكوس والهروج ونفوسة وزلاف التابعة للمؤسسة.

وناقش صنع الله، خلال الاجتماع مع رؤساء لجان الإدارة بهذه الشركات، آليات تنفيذ خطة زيادة القدرة الإنتاجية، والمتابعة الدقيقة للبرامج المقترحة للميزانية الاستثنائية المعتمدة.