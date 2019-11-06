السراج والمشري يبحثان الوضع الميداني وملف النازحين والعملية السياسية

لقاء السراج والمشري. (المكتب الإعلامي لرئيس الرئاسي)

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن اللقاء يأتي «في إطار التنسيق والتشاور» بين المشري والسراج، وتناول تطورات الوضع الميداني في محاور القتال وملف النازحين، والرؤية المشتركة تجاه العملية السياسية.

وأضاف المكتب الإعلامي أن كلًا من رئيس المجلس الرئاسي ورئيس المجلس الأعلى للدولة جددا خلال اللقاء «التأكيد على ضرورة دحر العدوان، والعمل على تسخير جميع الإمكانات للوصول إلى هذا الهدف».