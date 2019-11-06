انتهاء أعمال الصيانة لمنظومة الغاز المغذية لمحطة كهرباء الجبل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 نوفمبر 2019, 04:36 مساء
محطة توليد الكهرباء بالجبل الغربي «الرويس». (الشركة العامة للكهرباء)

أكدت الشركة العامة لللكهرباء، اليوم الأربعاء، الانتهاء من أعمال الصيانة الخاصة لمنظومة الغاز المغذية لمحطة توليد الجبل الغربي (الرويس)، منوهة إلى أن العمل جار لإعادة ضخ الغاز للمحطة وتشغيل وحدات الإنتاج بها وعودة المحطة لوضعها الطبيعي، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

كانت الشركة العامة للكهرباء، أعلنت أمس الثلاثاء، إيقاف تزويدات الغاز لمحطة توليد الجبل الغربي، وتوقفها عن العمل 48 ساعة، ابتداء من الساعة الثانية عشرة من الليلة الماضية، بالاتفاق مع شركة مليتة لتنفيذ أعمال الصيانة الخاصة بمنظومة الغاز المغذية للمحطة.

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وأوضحت الشركة العامة للكهرباء أن هذا الإجراء يأتي «استعدادا للذروة الشتوية»، مشيرة إلى أنها «اتخذت كل التدابير اللازمة لضمان وصول التغذية الكهربائية لتلبية كامل الطلب على الطاقة الكهربائية، إن لم يحدث أي عارض فني بإحدى محطات التوليد الأخرى».

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