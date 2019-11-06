وزير الخارجية الكرواتي يودع القائم بالأعمال بالسفارة الليبية في زغرب

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الأربعاء 06 نوفمبر 2019, 04:29 مساء
إهداء درع للقائم بالأعمال الليبي لمناسبة إنتهاء فترة عمله في زغرب. (الإنترنت)

استقبل وزير الشؤون الخارجية والأوروبية الكرواتي، غوردان غرليتش رادمان، أمس الثلاثاء، القائم بالأعمال بالسفارة الليبية في زغرب، راشد أبوغفة، في لقاء وداع لمناسبة انتهاء فترة عمله بكرواتيا.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق، إن لقاء أبوغفة مع الوزير الكرواتي عبر خلاله الطرفان عن ارتياحهما للعلاقات الثنائية الجيدة بين البلدين، وأعربا عن رغبتها بتعزيز التعاون الثنائي في قطاعات كثيرة ذات اهتمام مشترك خصوصا في القطاعات الاقتصادية.

ونقل المكتب الإعلامي للوزارة أن القائم بالأعمال الليبي أكد للوزير الكرواتي أن: «الشركات الكرواتية تتمتع بسمعة جيدة في ليبيا، وحان الوقت لعودتها للعمل في ليبيا». بينما شكر الوزير الكرواتي القائم بالأعمال على التعاون الممتاز خلال فترة إقامته في جمهورية كرواتيا.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن أبوغفة استقبل أيضا «لمناسبة انتهاء فترة عمله بكرواتيا» كلا من: مستشار رئيسة جمهورية كرواتيا للسياسة الخارجية والأوروبية، سباستيان روغاتش، ومساعد وزير الخارجية الكرواتي، مدير إدارة الشؤون السياسية، فيتسي سكراتشيتش، ومدير إدارة الشؤون القنصلية بالخارجية الكرواتية، فينكو ليوبيتشيتش، ومدير إدارة الأجانب والتأشيرات بالخارجية الكرواتية، كريشيمير ميكوليتش، ومديرة المراسم الدبلوماسية بالخارجية الكرواتية، إيميليا فوتشينيتش مارغيتا.

وأضاف المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أن المسؤولين الكروات أكدوا خلال لقائهم مع القائم بالأعمال في السفارة الليبية بزغرب أهمية تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين وبحث سبل تطويرها، كما أكدوا حرصهم على دعم الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا.

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