السراج يجتمع مع الفريق الوطني لمكافحة الإرهاب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 نوفمبر 2019, 04:14 مساء
اجتماع السراج مع الفريق الوطني لمكافحة الإرهاب. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني (القائد الأعلى للجيش الليبي) فائز السراج، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعا مع الفريق الوطني لمكافحة الإرهاب، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن الاجتماع جرى خلاله «مراجعة وتقييم الإجراءات المتخذة لدعم المناطق العسكرية، والخطط الموضوعة لمنع استغلال التنظيمات الإرهابية للوضع الاستثنائي الحالي الناتج عن الاعتداء الغاشم على العاصمة طرابلس».

وأضاف المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» أن الاجتماع تطرق أيضا لمناقشة «العمل من خلال استراتيجية شاملة تتضمن تطوير التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة، وعمليات الرصد والملاحقة والاستهداف لفلول التنظيمات الإرهابية».

وأوضح أن الفريق الوطني لمكافحة الإرهاب يضم ممثلين عن قطاعات متعددة من المنظومة الأمنية والعسكرية، من بينها قوة مكافحة الإرهاب والاستخبارات العسكرية، والمخابرات العامة، والأمن الداخلي، ومكتب النائب العام، والحرس الرئاسي، وحرس الحدود، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، والشرطة الجنائية الدولية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إطلاق أول قمر صناعي سوداني لأغراض مدنية وعسكرية
علوم وتكنولوجيا
كيف تجهز واشنطن حلفاءها للتصدي للتهديدات في مياه الخليج؟
عربى
الحكم الليبي عطية محمد مساعدا في مباراة المكسيك واليابان
رياضة محلية
المسماري: قصف معيتيقة استهدف «القسم العسكري» بالمطار
ليبيا
هاميلتون بطلا للعالم في «الفورمولا واحد» للمرة السادسة
رياضة عالمية
بعد الخماسية المذلة.. بايرن ميونيخ يعلن إقالة مدربه كوفاتش
رياضة عالمية
محمود الطويل لـ«بوابة الوسط»: الكرة الحديدية وصلت للعالمية.. وما ينقصنا الاهتمام...
رياضة محلية
نورلاند للسراج: الولايات المتحدة مستعدة لتقديم دعمها الكامل للحوار السياسي ...
ليبيا
«ذا صن»: 123 ألف جنيه إسترليني فاتورة ترحيل هاشم العبيدي إلى بريطانيا
ليبيا
«فرانس برس»: بدء العد العكسي للانتخابات الرئاسية الأميركية وسط انقسام وغضب
دولى
كاركاتير خيري - اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد ...
كاريكاتير
في مثل هذا اليوم.. رحل المجاهد الكريم الوجيه يوسف خليفة لنقي
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فقدان الوزن قد يؤدي إلى الوفاة