«أجوكو» تبحث استئناف التعاون مع «سيمنس» في حقل النافورة

اجتماع رئيس لجنة إدارة «أجوكو»، محمد بن شتوان مع وفد «سيمنس» الألمانية، 6 نوفمبر 2019، (أجوكو)

التقى رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو»، محمد بن شتوان، صباح اليوم الأربعاء، فريقا من شركة «سيمنس» الألمانية، في إطار تشجيع عودة الشركات الكبرى للعمل بمواقع الشركة.

وشهد الاجتماع مناقشة استئناف نشاط الشركة الألمانية لأعمالها مع «أجوكو»، خصوصا مشروع تركيب ضواغط الغاز في حقل النافورة، الذي سيتم التنسيق بشأنه للعمل في أسرع وقت، حسب بيان «أجوكو» على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وعقدت الشركة اجتماعات مماثلة مع شركائها الأجانب، بهدف تطوير العمل في مواقعها ورفع الكفاءة الإنتاجية، وكان آخر تلك الاجتماعات الذي جمع بين بن شتوان ووفد من شركة «ريمات» الإنجليزية، المتخصصة في مجال الطاقة وهندسة المكامن والإنتاج والحفر والصيانة والصحة والسلامة والبيئة، حيث قدمت الشركة البريطانية عرضا فنيا بالقاعة الرئيسية بالشركة، أوضحت من خلاله المجالات والتخصصات التي تعمل بها الشركة، والخدمات الفنية التي يمكن أن تقدمها إلى «أجوكو».