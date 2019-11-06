وضع حجر الأساس لطريق النويجية جنوب شرق سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأربعاء 06 نوفمبر 2019, 12:40 مساء
وضع حجر الأساس لطريق النويجية جنوب شرق سرت، 6 نوفمبر 2019، (بلدية سرت)


وضع عميد المجلس البلدي سرت، مختار المعداني، حجر الأساس لمشروع طريق النويجية جنوب شرق مدينة سرت، الذي سيتجاوز طوله ثمانية كيلومترات، في حضور المسؤولين في البلدية وعدد من أعيان المنطقة.

وينفذ المشروع برعاية إدارة جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات في حكومة الوفاق، وإشراف مكتب مشروعات الجهاز في سرت، بتكلفة مالية تقدر بأكثر من أربعة ملايين دينار.

وأوضح مسؤول ملف الإعلام في البلدية، محمد الأميل، في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن المشروع سيستغرق عاما، حسب العقد المبرم مع الشركة المنفذة.

من جهته، قال المعداني إن البلدية ومكتب جهاز مشروعات المواصلات بها سعيا إلى إتمام هذا المشروع، وهو واحد من بين أربعة أخرى تتعلق بالطرق الرئيسية، مشيرا إلى أن الهدف منه رفع المعاناة عن سكان المنطقة؛ خصوصا أنه يمر بمناطق حيوية ومدرسة.

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