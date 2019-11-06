«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على الساحل من مصراتة إلى درنة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 نوفمبر 2019, 12:14 مساء

وجه المركز الوطني للأرصاد الجوية تحذيرا بحريا، اليوم الأربعاء، أكد فيه أن الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت سيتعرض لرياح شمالية غربية، والساحل من الخليج إلى درنة لرياح جنوبية شرقية، ستكون نشطة إلى قوية غدا الخميس، تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.

وسبق هذا التحذير، إعلان المركز توقعه أن تتأثر مناطق الشمال الغربي اليوم الأربعاء وغدا الخميس بـ«تقلبات جوية مصحوبة بجبهة هوائية باردة سريعة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة»، مع فرصة لسقوط أمطار رعدية، مشيرا إلى احتمالات وجود تقلبات جوية على مناطق الشمال الشرقى غدا الخميس  نتيجة رياح جنوبية تكون نشطة السرعة وقد تتجاوز سرعتها 50 كلم في الساعة.

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