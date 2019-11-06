«الرقابة على الأغذية» يرفض شحنة تونة هندية ويعدم كميات من القهوة التركية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 نوفمبر 2019, 11:56 صباحا
عينات من القهوة التركية المضبوطة في مصراتة. (صفحة مركز الرقابة على الأغذية بفيسبوك).

رفض مركز الرقابة على الأغذية والأدوية شحنة من أسماك التونة المعلبة قادمة من الهند إلى ميناء الخمس البحري، لمخالفات في العبوات، كما قرر إعدام كمية من كراتين القهوة التركية ضبطت في مصراتة لعدم مطابقتها المواصفات.

شحنة أسماك التونة مكونة من 1918 كرتونة وتحمل العلامة التجارية «سندباد Sindibad»، والمنشأة والمصدرة من الهند، قبل عبورها من ميناء الخمس البحري، لوجود صدأ على العبوات من الخارج، حسب صفحة المركز على موقع «فيسبوك» اليوم الأربعاء.

كما أقر المركز إعدام كمية من الكراتين بداخلها أكياس من القهوة التركية، لا يوجد عليها تاريخ إنتاج أو انتهاء صلاحية، بعد أن ضبطت هذه الكمية ضمن عمليات التفتيش والمتابعة على البضائع والمنتجات المستوردة، بواسطة الحرس البلدي الغيران في بوابة الكراريم بمصراتة.

وتبين أن أكياس القهوة عليها العلامة التجارية ( MOZART)، وأحيلت إلى مركز الرقابة في مصراتة عينات أكياس منها، لإجراء التحاليل المختبرية ومدى مطابقتها المواصفات والمقاييس الليبية المعتمدة، وتمت الإفادة بعدم مطابقتها المواصفات، ثم التحفظ على الكمية بالكامل لإتمام إجراءات إعدامها، وفقا للقانون الصحي وقانون النظافة العامة.

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