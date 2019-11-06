مركز «وشم» يناقش الحماية الجنائية للمرأة في قانون العقوبات الليبي

نظم مركز «وشم» لدراسات المرأة بمدينة ينغازي ندوة حول «الحماية الجنائية للمرأة في قانون العقوبات الليبي»، بمشاركة الدكتورة جازية شعيتير، والدكتورة هالة الأطرش اللتين توليتا الإجابة عن الأسئلة المطروحة من المشاركات في الندوة.

وقالت مدير مركز «وشم» الدكتورة عبير امنينة الأربعاء «جرى خلال الندوة مناقشة آلية تعاطي المنظومة القانونية مع جرائم خدش الحياء، والاغتصاب، والمواقعة، والإجهاض، بالإضافة إلى طرح جدلية العادات والتقاليد وتأثيرها على هضم حقوق النساء وإغراقهن في دائرة المعاناة من ممارسات العنف المختلفة».

ولفتت الدكتورة عبير امنينة إلى أن «الموضوع لم ينته بعد، حيث سوف يتم تناول جانب الإجراءات التي يتعين للمرأة اتخاذها في حالة وقوع العنف عليها، سواء كان بشكل لفظي، أو جسدي».

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وأشارت عبير امنينة إلى أن المركز «سوف يستعين بمتخصص في الشريعة الإسلامية لتوضيح كثير من اللبس المرتبط بالزج بالتفسيرات الخاطئة للدين في الوعي المجتمعي».