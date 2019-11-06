«الأرصاد»: تقلبات جوية وانخفاض الحرارة على مناطق الشمال الغربي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 نوفمبر 2019, 10:56 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتأثر مناطق الشمال الغربي في ليبيا اليوم الأربعاء وغدا الخميس بـ«تقلبات جوية مصحوبة بجبهة هوائية باردة سريعة، مصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة».

وقال المركز في بيان اليوم إن هناك فرصة لسقوط أمطار رعدية متوقع أن تكون جيدة على بعض مناطق الشمال الغربي، مما يتسبب في تراكم المياه في الأماكن المنخفضة، مضيفا أنه من المحتمل أن تتكاثر السحب هذه الليلة على بعض مناطق الجنوب الغربي مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة، حسب صفحة المركز على موقع «فيسبوك».

ومن المحتمل أن يكون تأثير التقلبات الجوية على مناطق الشمال الشرقى غدا الخميس رياحا جنوبية تكون نشطة السرعة وقد تتجاوز سرعتها 50 كلم في الساعة، وتسبب إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية، خصوصا على الخليج وسهل بنغازي ومناطق الجبل الأخضر مع ارتفاع نسبي في الحرارة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كيف تجهز واشنطن حلفاءها للتصدي للتهديدات في مياه الخليج؟
عربى
الحكم الليبي عطية محمد مساعدا في مباراة المكسيك واليابان
رياضة محلية
المسماري: قصف معيتيقة استهدف «القسم العسكري» بالمطار
ليبيا
هاميلتون بطلا للعالم في «الفورمولا واحد» للمرة السادسة
رياضة عالمية
بعد الخماسية المذلة.. بايرن ميونيخ يعلن إقالة مدربه كوفاتش
رياضة عالمية
محمود الطويل لـ«بوابة الوسط»: الكرة الحديدية وصلت للعالمية.. وما ينقصنا الاهتمام...
رياضة محلية
نورلاند للسراج: الولايات المتحدة مستعدة لتقديم دعمها الكامل للحوار السياسي ...
ليبيا
«ذا صن»: 123 ألف جنيه إسترليني فاتورة ترحيل هاشم العبيدي إلى بريطانيا
ليبيا
«فرانس برس»: بدء العد العكسي للانتخابات الرئاسية الأميركية وسط انقسام وغضب
دولى
كاركاتير خيري - اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد ...
كاريكاتير
في مثل هذا اليوم.. رحل المجاهد الكريم الوجيه يوسف خليفة لنقي
ثقافة وفن
مالطا تحتجز شحنة نقود ليبية طبعت في روسيا لصالح الحكومة الموقتة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فقدان الوزن قد يؤدي إلى الوفاة