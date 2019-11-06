«مليتة» تدشن بئر غاز جديد في حقل الوفاء

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 نوفمبر 2019, 01:17 صباحا
موقع إنتاج في حقل الوفاء. (المؤسسة الوطنية للنفط)

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن شركة مليتة للنفط والغاز دشنت بئر إنتاج جديد بحقل الوفاء التابع لها الثلاثاء.

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي، أن «القدرة الإنتاجية للبئر الجديد (أ-57) تبلغ 15 مليون قدم مكعب في اليوم ليساهم في زيادة الغاز للشبكة المحلية وتصدير الفائض ليساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني».

وأضافت إن « عمليات حفر آبار أخرى في حقل الوفاء مستمرة وجاري العمل حالياً على حفر البئر A58، ومن المتوقع الانتهاء من عمليات الحفر منتصف شهر ديسمبر القادم».

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وتسعى «مليتة للنفط والغاز» إلى رفع كفاءتها الإنتاجية، بالتعاون مع شركات نفط عالمية، إذ بحثت مع شركة إيني شمال أفريقيا في سبتمبر الماضي مشاريعها الحالية وبرامجها للعام 2020 والمصروفات الفعلية في 2019 والمقترحة للعام القادم.

وفي نهاية الشهر الماضي، أعلنت «مليتة للنفط والغاز» قرب الانتهاء من تركيب أربعة ضواغط غاز جديدة من المتوقع أن ترفع الإنتاج 100 مليون قدم مكعبة يوميًّا.

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