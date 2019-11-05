غدا.. إعلان نتائج امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 نوفمبر 2019, 10:57 مساء
طلاب في سرت يؤدون الامتحانات. (أرشيفية: الإنترنت)

‏أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، يوم غد الأربعاء، موعدا لإعلان نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية بالداخل.

وأشارت في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى إعلان نتائج الدور الثاني للشهادات الإعدادية والثانوية للمدارس الليبية بالخارج، وقوائم تنسيب الطلبة الناجحين بالدور الأول، للكليات الجامعية والتقنية غدا الأربعاء.

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وفي سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة التعليم أن نسبة النجاح في الدور الأول لشهادة الثانوية للعام الدراسي 2018 - 2019، بلغت نحو 38%. إذ بلغت نسبة النجاح بالقسم العلمي بالشهادة الثانوية لهذا العام 42.3%، بينما بلغت بالقسم الأدبي 20.79%.
 

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