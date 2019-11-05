شركة الكهرباء: توقف محطة توليد الجبل الغربي 48 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 نوفمبر 2019, 10:44 مساء
محطة كهرباء الجبل الغربي. (الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، إيقاف تزويدات الغاز بمحطة توليد الجبل الغربي، وتوقفها عن العمل 48 ساعة، وذلك ابتداء من الساعة الثانية عشرة من هذه الليلة.

وأرجعت الشركة هذا الإجراء إلى «اتفاق مع شركة مليتة بشأن تنفيذ أعمال صيانة لمنظومة الغاز المغذية للمحطة»، حسب منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مشيرة إلى أنه يأتي «استعدادا للذروة الشتوية».

لكن المنشور أشار إلى أن «الشركة اتخذت كل التدابير اللازمة لضمان وصول التغذية الكهربائية لتلبية كامل الطلب على الطاقة الكهربائية، إن لم يحدث أي عارض فني بإحدى محطات التوليد الأخرى».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المسماري: قصف معيتيقة استهدف «القسم العسكري» بالمطار
ليبيا
هاميلتون بطلا للعالم في «الفورمولا واحد» للمرة السادسة
رياضة عالمية
بعد الخماسية المذلة.. بايرن ميونيخ يعلن إقالة مدربه كوفاتش
رياضة عالمية
محمود الطويل لـ«بوابة الوسط»: الكرة الحديدية وصلت للعالمية.. وما ينقصنا الاهتمام...
رياضة محلية
نورلاند للسراج: الولايات المتحدة مستعدة لتقديم دعمها الكامل للحوار السياسي ...
ليبيا
«ذا صن»: 123 ألف جنيه إسترليني فاتورة ترحيل هاشم العبيدي إلى بريطانيا
ليبيا
«فرانس برس»: بدء العد العكسي للانتخابات الرئاسية الأميركية وسط انقسام وغضب
دولى
كاركاتير خيري - اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد ...
كاريكاتير
في مثل هذا اليوم.. رحل المجاهد الكريم الوجيه يوسف خليفة لنقي
ثقافة وفن
مالطا تحتجز شحنة نقود ليبية طبعت في روسيا لصالح الحكومة الموقتة
ليبيا
حرب العاصمة تقضي على الانتعاش الاقتصادي النسبي
ليبيا
جريدة «الوسط»: سلامة يضع مصير المؤتمر في عهدة دول «الفيتو»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف إلى أرخص سيارة «SUV» في العالم