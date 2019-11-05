شركة الكهرباء: توقف محطة توليد الجبل الغربي 48 ساعة

محطة كهرباء الجبل الغربي. (الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، إيقاف تزويدات الغاز بمحطة توليد الجبل الغربي، وتوقفها عن العمل 48 ساعة، وذلك ابتداء من الساعة الثانية عشرة من هذه الليلة.

وأرجعت الشركة هذا الإجراء إلى «اتفاق مع شركة مليتة بشأن تنفيذ أعمال صيانة لمنظومة الغاز المغذية للمحطة»، حسب منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مشيرة إلى أنه يأتي «استعدادا للذروة الشتوية».

لكن المنشور أشار إلى أن «الشركة اتخذت كل التدابير اللازمة لضمان وصول التغذية الكهربائية لتلبية كامل الطلب على الطاقة الكهربائية، إن لم يحدث أي عارض فني بإحدى محطات التوليد الأخرى».