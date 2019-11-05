أهالي طبرق يطالبون الحرس البلدي بوضع حد لانتشار الكلاب بشوارع المدينة

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الثلاثاء 05 نوفمبر 2019, 06:22 مساء
كلاب منتشرة بحي المنارة في طبرق. (الإنترنت)

طالب عدد من المواطنين في مدينة طبرق، جهاز الحرس البلدي، بضرورة وضع حد نهائي لانتشار الكلاب المتشردة الموجودة في شوارع المدينة.

وقال رئيس وحدة الإعلام بجهاز الحرس البلدي في طبرق، مصطفى زاكي لـ«بوابة الوسط» إن مواطنين تقدموا للمجلس التسييري للبلدية بمذكرة، طالبوا فيها بضرورة وضع حد للكلاب المتشردة، التي تجوب أحياء المدينة ليلا دون أي رادع من قبل الجهات المختصة.

وأشار زاكي إلى أن الكلاب المتشردة كانت غير موجودة، عندما قام جهاز الحرس البلدي في السابق بمحاربتها وقتلها وإخراجها من الأحياء، لكنها عادت من جديد بعد نقل مكب القمامة إلى خارج طبرق، حيث لم تجد هذه الكلاب إلا القمامة بالشوارع فتكاثرت.

وطالب زاكي بضرورة أن تقوم الجهات المختصة بما فيها بلدية طبرق بدعم جهاز الحرس البلدي لمحاربة هذه الكلاب المتشردة، قبل أن تنقل الأمراض للمواطنين، خصوصا أنها توجد في كل أحياء المدينة وأصبح نباحها مزعجا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المسماري: قصف معيتيقة استهدف «القسم العسكري» بالمطار
ليبيا
هاميلتون بطلا للعالم في «الفورمولا واحد» للمرة السادسة
رياضة عالمية
بعد الخماسية المذلة.. بايرن ميونيخ يعلن إقالة مدربه كوفاتش
رياضة عالمية
محمود الطويل لـ«بوابة الوسط»: الكرة الحديدية وصلت للعالمية.. وما ينقصنا الاهتمام...
رياضة محلية
نورلاند للسراج: الولايات المتحدة مستعدة لتقديم دعمها الكامل للحوار السياسي ...
ليبيا
«ذا صن»: 123 ألف جنيه إسترليني فاتورة ترحيل هاشم العبيدي إلى بريطانيا
ليبيا
«فرانس برس»: بدء العد العكسي للانتخابات الرئاسية الأميركية وسط انقسام وغضب
دولى
كاركاتير خيري - اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد ...
كاريكاتير
في مثل هذا اليوم.. رحل المجاهد الكريم الوجيه يوسف خليفة لنقي
ثقافة وفن
مالطا تحتجز شحنة نقود ليبية طبعت في روسيا لصالح الحكومة الموقتة
ليبيا
حرب العاصمة تقضي على الانتعاش الاقتصادي النسبي
ليبيا
جريدة «الوسط»: سلامة يضع مصير المؤتمر في عهدة دول «الفيتو»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف إلى أرخص سيارة «SUV» في العالم