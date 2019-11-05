الحرس البلدي يغلق صيدلية بالشمع الأحمر في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الثلاثاء 05 نوفمبر 2019, 05:48 مساء
أحد أعضاء الحرس البلدي ببني وليد يغلق الصيدلية بالشمع الأحمر. (الإنترنت)

أغلق جهاز الحرس البلدي في بلدية بني وليد، إحدى الصيدليات العاملة بالمدينة، اليوم الثلاثاء، بسبب عدم الالتزام بالضوابط والشروط الصحية، وذلك خلال جولة تفتيشية لأعضاء الجهاز على الصيدليات بالمدينة.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي بني وليد، عبدالمنعم الساعدي لـ«بوابة الوسط» أن جهاز الحرس البلدي «أغلق صيدلية بالشمع الأحمر كما صادر مجموعة كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية».

وذكر الساعدي أن الجولة التفتيشية لأعضاء الحرس البلدي على الصيدليات استهدفت التأكد من عدم وجود أدوية منتهية الصلاحية، أو أدوية ممنوعة يجري تداولها بالصيدليات تضر بسلامة وصحة المواطنين.

وشدد أعضاء جهاز الحرس البلدي خلال الجولة على ضرورة الالتزام بالضوابط والشروط الصحية المتعلقة بكيفية التخزين ومدة الصلاحية والنظافة، مطالبًا المواطنين بالتعاون وإبلاغ الجهاز عن أية مخالفة.

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