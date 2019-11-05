القبض على مدير شركة أغذية في بنغازي قبل بيع 30 ألف كيس سلع فاسدة

مخزن السلع الفاسدة التي ضبطها موظفو جهاز مكافحة الظواهر السلبية ببنغازي. (صفحة الجهاز بموقع فيسبوك).

ألقى جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة في بنغازي القبض على مدير بشركة «دار الغذاء» في منطقة بوهادي، بعد رصد وإتلاف 30 ألف كيس سلع غذائية أساسية فاسدة كانت معدة للبيع إلى المستهلكين بطريقة غير قانونية.

وأوضح الجهاز أنه ألقى القبض على مديرة إدارة فرع بنغازي بالشركة « ه ب ع»، بعد مداهمة مخازن الشركة، حيث تم مصادرة كمية كبيرة من الأغذية المستوردة والمخزنة بطريقة غير صحية داخل المخزن والمطابخ ودورات المياه، حسب ما ذكرت صفحة الجهاز على موقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

ولفتت إلى أن الكميات التي تمت مصادرتها كانت في الطريق لتعبئتها بطرق غير صحية و توزيعها على المحال التجارية في المدينة لبيعها للمواطنين بتاريخ صلاحية جديد، مؤكدة أنه تمت مصادرة كل الأغذية وإغلاق الشركة ومخازنها، وإحالة كل اعضاء الإدارة والعاملين بها إلي جهات الإختصاص.

وفي موقع آخر، ضبط عناصر الجهاز معمل للحلويات ومطعم للوجبات الخفيفة لوجود مخالفات كارثية وعدم الالتزام بالمعايير الصحية، وذلك في منطقة بوعطني. وتم ضبط عدد من العاملين بالمعمل والمطعم لعدم وجود شهادات صحية وأوراق ثبوتية ومبيتهم داخل المعمل وإحالتهم لجهات الإختصاص .