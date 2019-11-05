«مالية الوفاق» تشكل لجنة لإعادة رسم هيكلية الميزانية

وزير المالية في حكومة الوفاق فرج بومطاري، (وزارة المالية: أرشيفية)

أعلنت وزارة المالية في حكومة الوفاق تشكيل لجنة فنية لإعادة رسم هيكلية الميزانية العامة للعام 2020، بما يتوافق مع ما طرح في اجتماع الحكومة أخيرا بشأن إعادة هيكلة مؤسسات الدولة.

ودعت الوزارة الوحدات الإدارية الممولة كليا أو جزئيا من الميزانية العامة موافاة اللجنة بنسخة إلكترونية من قانون أو قرار الإنشاء للجهة وتعديلاته، حسب إعلان منشور على صفحة الوزارة بموقع التواصل «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وأمهل الإعلان تلك الجهات عشرة أيام، وفي حال تخلفها عن تقديم المطلوب، سيتم حجب المخصصات المالية لها. يذكر أن المجلس الرئاسي أصدر يوم الخميس الماضي قرارا بإعادة هيكلة قطاع التعليم، بفصل وزارة التعليم العام عن وزارة التعليم العالي.

وعلى مدار الأشهر القليلة الماضية، عقدت لجنة دائمة في الوزارة اجتماعات مع الجهات الممولة من الخزانة العامة؛ لمناقشة مشروع مقترح الميزانية للعام 2020، ومنها وزارة الدفاع وجهاز النهر الصناعي وهيئة السياحة، هيئة الأوقاف وغيرها من الجهات.