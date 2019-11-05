«الأرصاد»: طقس معتدل مع ارتفاع درجات الحرارة في غالبية المناطق

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 نوفمبر 2019, 11:27 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يميل الطقس إلى الاعتدال، مع درجات حرارة مرتفعة نسبيا على أغلب مناطق ليبيا.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، تراوح درجات الحرارة القصوى على أغلب مناطق الشمال بين 24 و31 درجة مئوية، وبين 30 و34 درجة مئوية على مناطق الوسط والجنوب.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر تدريجيا من مساء الغد على أغلب المناطق، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة، تصحبها خلايا من السحب الرعدية، خاصة صباح الخميس.

والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق، بينما تتراوح درجات الحرارة بين 26 و31 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى مساعد - الواحات - مرادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و31 درجة مئوية، ثم تسجل ارتفاعا طفيفا اليومين المقبلين على أغلب المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر مساء الغد على غدامس والحمادة وبعض مناطق أقصى الجنوب الغربية، وتكون الرياح متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و33 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيفا غدا.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية، تظهر بها سحب متفرقة، والرياح جنوبية شرقية، ثم جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 31 و34 درجة مئوية.

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