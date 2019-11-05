مشروع لتغذية جردس العبيد بالمياه

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 نوفمبر 2019, 09:43 صباحا
القلعة الإيطالية في جردس العبيد، (الإنترنت: أرشيفية)

وقعت المؤسسة الوطنية للموارد المائية عقد تغذية منطقة جردس العبيد (جنوب مدينة المرج) بالمياه من منطقة «فيتح - أم الجوابي»، إذ ستبدأ الشركة المنفذة تنفيذ الأعمال الأسبوع المقبل.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة، عوض الدرسي، أن المشروع يشتمل على «حفر ثلاث آبار في منطقة فيتح مع خزان تجميع وغرفة تشغيل، إضافة إلى خط لنقل المياه بطول 12 كيلو مترا»، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

ويشتكي أهالي بلدية جردس العبيد من تردي شبكة الصرف الصحي، وعدم توافر مياه الشرب، خاصة بعد توقف مشروعات حفر الآبار منذ سنوات.

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