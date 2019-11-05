بدء إزالة العوائق في وادي القطارة ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 نوفمبر 2019, 08:37 صباحا
جانب من إزالة المعوقات في مجرى وادي القطارة ببنغازي، 4 نوفمبر 2019، (مديرية أمن بنغازي)

بدأت لجنة إزالة الاعتداءات في مجرى وادي القطارة بمدينة بنغازي، أمس الإثنين، أعمال المرحلة الأولى من إزالة العوائق والبناءات العشوائية التي تمنع سير المياه انسيابيا باتجاه البحر.

وتنفذ تلك الأعمال من أجل الحيلولة دون حدوث فيضانات، حال ارتفاع منسوب مياه سد وادي القطارة؛ نتيجة هطول كميات كبيرة من الأمطار، حسب بيان مديرية أمن بنغازي، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكانت الحكومة الموقتة كلفت وزارة الداخلية، خلال اجتماع يوم 24 سبتمبر الماضي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة العوائق من مسار تصريف مياه الأمطار إلى البحر بسد وادي القطارة، وما صحبه من تعرض حياة المواطنين للخطر، وتضم اللجنة في عضويتها إلى جانب وزارة الداخلية، لجنة الإزالة ببلدية بنغازي، والحرس البلدي.

اقرأ أيضا: مهلة أسبوع لإخلاء المباني المخالفة في وادي القطارة ببنغازي

يذكر أن مدينة بنغازي شهدت فيضانات خلال موسم الشتاء الماضي بسبب تلك المشكلة. ويمتد مجرى وادي القطارة من سد وادي القطارة في منطقة الرجمة، حتى البحر بمنطقة قاريونس، تحديدا ما بين القرية السياحية ومصيف النيروز.

ويشهد المجرى اعتداءات تمثلت في إنشاء مبان وأسوار ومخازن، وكذلك رمي مخلفات البناء والقمامة والحيوانات النافقة؛ بما أثر سلبا على المجرى، وتتسبب في أضرار جسيمة بالمدينة في حالة ارتفاع منسوب المياه في السد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المسماري: قصف معيتيقة استهدف «القسم العسكري» بالمطار
ليبيا
هاميلتون بطلا للعالم في «الفورمولا واحد» للمرة السادسة
رياضة عالمية
بعد الخماسية المذلة.. بايرن ميونيخ يعلن إقالة مدربه كوفاتش
رياضة عالمية
محمود الطويل لـ«بوابة الوسط»: الكرة الحديدية وصلت للعالمية.. وما ينقصنا الاهتمام...
رياضة محلية
نورلاند للسراج: الولايات المتحدة مستعدة لتقديم دعمها الكامل للحوار السياسي ...
ليبيا
«ذا صن»: 123 ألف جنيه إسترليني فاتورة ترحيل هاشم العبيدي إلى بريطانيا
ليبيا
«فرانس برس»: بدء العد العكسي للانتخابات الرئاسية الأميركية وسط انقسام وغضب
دولى
كاركاتير خيري - اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد ...
كاريكاتير
في مثل هذا اليوم.. رحل المجاهد الكريم الوجيه يوسف خليفة لنقي
ثقافة وفن
مالطا تحتجز شحنة نقود ليبية طبعت في روسيا لصالح الحكومة الموقتة
ليبيا
حرب العاصمة تقضي على الانتعاش الاقتصادي النسبي
ليبيا
جريدة «الوسط»: سلامة يضع مصير المؤتمر في عهدة دول «الفيتو»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«ساعة هادئة» بالمتاجر لمساعدة المصابين بالتوحد على التسوق