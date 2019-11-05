آمر منطقة طبرق العسكرية يتفقد واحة الجغبوب

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الثلاثاء 05 نوفمبر 2019, 01:44 صباحا
بورقعة يتفقد واحة الجغبوب، 4 نوفمبر 2019 (الإنترنت)

تفقد آمر منطقة طبرق العسكرية لواء هاشم بورقعة، أمس الإثنين، واحة الجغبوب؛ للاطلاع على الوضع الأمني، مشددا على ضرورة مكافحة الظواهر السلبية من تهريب المخدرات والبشر وغيرهما.

وحسب المكتب الإعلامي لمنطقة طبرق العسكرية، فإن بورقعة تفقد مداخل ومخارج المنطقة، واطلع على الوضع الأمني، الذي تشرف عليه الكتيبة 108 المكلفة بحماية وتأمين واحة الجغبوب. 

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ورافق بورقعة في جولته، رئيس الفرع البلدي الجغبوب، وقوة مساندة من فرع الإدارة العامة للبحث الجنائي، ورؤساء الكتائب المكلفة بمنطقة طبرق العسكرية.

وتنشط عمليات التهريب بأنواعها بالمنطقة الممتدة بين واحة الجغبوب و«بحر الرمال العظيم»، والتي تمتد لـ300 كلم. وتمتد المنطقة العسكرية طبرق من مرتوبة غربا إلى إمساعد شرقا حتى الجغبوب جنوبًا.

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