وزير الخارجية المصري ومستشار الأمن القومي الألماني يبحثان ترتيبات «مؤتمر برلين»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 نوفمبر 2019, 11:55 مساء
وزير الخارجية المصري سامح شكري (أرشيفية: إنترنت)

تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الإثنين، اتصالا هاتفيا من مستشار الأمن القومي الألماني يان هاكر، تناول مُجمَل العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها «تطورات الأزمة الليبية».

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ، إنه جرى خلال الاتصال تبادل الرؤى بين الجانبيّن حول آخر تطورات الأزمة الليبية، وسُبل دفع جهود استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا. فضلا عن تناول الترتيبات الجارية حاليا لعقد مؤتمر برلين الخاص بالشأن الليبي.

وتطرق الطرفان إلى التحضيرات الجارية لانعقاد النسخة الثالثة من قمة مبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع إفريقيا، والمقرر عقدها في برلين خلال شهر نوفمبر الحالي، فضلا عن التحضيرات الخاصة بالشق الثنائي في إطار تلك القمة، وفق حافظ.

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