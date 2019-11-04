«الموارد المائية»: تجهيز بئر عمبسة وإنشاء خزان وشبكة مياه لحل أزمة شحات

اجتماع الدرسي وبودرويشة في بلدية شحات، 4 نوفمبر 2019 (موسسة الموارد المائية)

وافقت المؤسسة الوطنية للموارد المائية على تجهيز بئر «عمبسة» وإنشاء خزان مياه أرضي وشبكة مياه، لحل أزمة نقص المياه التي يعاني منها أهالي بلدية شحات.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده رئيس مجلس إدارة المؤسسة عوض الدرسي، مع عميد بلدية شحات حسين بودرويشة، في مقر البلدية، بحضور رئيس الفرع البلدي شحات فضل الله كمش، ومدير مكتب الأشغال العامة بالبلدية ونيس عبدالجليل، حيث جرى مناقشة العديد من المشاكل الخاصة بالمياه والصرف الصحي في البلدية.

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وحسب بيان نشرته لمؤسسة الموارد المائية، اليوم الإثنين، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، فقد جرى الاتفاق على «استكمال مشروع عبارة وادي العيش، والعمل على العبارة المقابلة لمدرسة قورينا (شارع بولبن)، وعبارة بولموشة (عمارات النداوي)»، وكذا اتُفق على معالجة الأخطاء الخاصة بمشروع العبارة الرابطة بين محطة الدفع المقابلة لبيوت الشباب ومحطة التنقية الرئيسية بوادي الزنادي، كما ناقش الاجتماع مشكلة نقص المياه في منطقتي حبون وبلخنة.

وعقب نهاية الاجتماع، توجه الدرسي وعبد الجليل إلى مكتب المشروعات بمؤسسة الموارد المائية، وجرى التنسيق على القيام بجولة ميدانية صباح الغد، لتفقد هذه المشاريع والوقوف عليها لإتمامها في أسرع وقت.