وفاة طفل متأثرا بإصابته جراء سقوط قذيفة بجانب مصحة النخبة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 نوفمبر 2019, 07:40 مساء
النيران مشتعلة عند مبنى مصحة النخبة جراء سقوط القذيفة. (الإنترنت)

أعلن مركز الطب الميداني والدعم عن وفاة طفل متأثرا بإصابته التي تعرض لها جراء سقوط قذيفة بجانب مصحة النخبة بمنطقة السدرة في الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس التي تشهد اشتباكات منذ أبريل الماضي بين القوات التابعة لحكومة الوفاق من جهة وقوات تابعة للقيادة العامة للجيش الوطني.

وقال مركز طب الميدان والدعم عبر صفحته على «فيسبوك» إن الطفل المتوفي هو «محمد محمد نقاصه»، موضحة أنه أسعف إلى مصحة رويال التخصصية بعد إصابته جراء سقوط قذيفة بجانب مصحة النخبة بمنطقة السدرة «غير أنه فارق الحياة رغم المحاولة الحثيثة لاقناذ حياته».

وأضاف مركز طب الميدان والدعم إلى إسعاف مواطن آخر يدعى محمد اجديع إلى مستشفى طرابلس الطبي وإدخاله غرفة العمليات على الفور إثر إصابته بشظايا في قدميه وظهره جراء سقوط القذيفة بجانب مصحة النخبة والتي تسببت في أضرار مادية بسيارات رواد المصحة.

كما أشار المركز إلى إصابة طفل مغربي الجنسية يدعى نبيل ابراهيم بن غالي بشظاية إثر سقوط قديفة على منزلهم بطريق الشوك صباح اليوم الاثنين جراء الاشتباكات.

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وفي وقت سابق اليوم، قال شهود عيان لـ«بوابة الوسط»، إن قذائف عشوائية أصابت منطقة صلاح الدين في العاصمة طرابلس، إحداها سقطت على منزل، وأخرى كانت قرب مدرسة ابتدائية، ما أسفر عن إصابة طفل وسكان المنزل.

وأوضحوا في اتصال هاتفي، أن إحدى تلك القذائف سقطت على منزل عائلة جحيدر لتسفر عن إصابة طفل، وسكان المنزل المجاور، وهم أبناء عمومة العائلة نفسها، بجروح بسبب الشظايا.

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