مصلحة المطارات بالحكومة الموقتة ترفض استقالة مدير عام مطار بنينا الدولي

شعار مصلحة المطارات بالحكومة الموقتة. (أرشيفية: صفحة المصلحة على فيسبوك)

أعلنت مصلحة المطارات التابعة للحكومة الموقتة بمدينة البيضاء شرق البلاد، اليوم الإثنين، رفضها للاستقالة المقدمة من مدير عام مطار بنينا الدولي في بنغازي عبدالله حمد الشافعي «لعدم مناسبة الوقت الحالي لقبولها» طالبة منه الاستمرار في العمل وفق ما نشرته المصلحة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأشارت مصلحة المطارات إلى أن مدير عام مطار بنينا كان قد طلب «إعفاءه من مهامه كمدير عام مطار بنينا لظروفه الصحية وعدم قدرته عَلى الاستمرار بالعمل ولكثرة المشاكل اليومية وأغلبها مشاكل الأجهزة الأمنية بالمطار».

وأشادت مصلحة المطارات بالحكومة الموقتة بالجهود التي قدمها الشافعي وقيادته الحكيمة للمطار في السنوات السابقة مما ساعد في النهوض به والحفاظ على ممتلكاته في تلك الظروف التي مرت بها مدينة بنغازي قبل تأمينها من قبل القوات الليبية المسلحة.

وأكدت مصلحة المطارات أنها «تتابع كل مشاكل المطار عن كثب واتخذت العديد من الإجراءات لتسهيل عمل مديري المطارات التابعة لها»، مشيرة إلى تعميمها الذي يؤكد على صلاحيات مدير عام المطار من حيث تبعية كافة الأجهزة الأمنية والإدارات والشركات العاملة بالمطار لمدير عام المطار واعتباره أعلى سلطة تنفيذية بالمطار.

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ونظم موظفو إدارة مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي، اليوم الإثنين، وقفة لمطالبة مدير عام المطار عبدالله حمد الشعافي بالعدول عن استقالته كما طالب المشاركون في الوقفة التي جرت أمام مقر إدارة المطار من الجهات المسؤولة عدم قبول الاستقالة.

وأصدر موظفو إدارة مطار بنينا بيانا أوضحوا فيه أن مدير عام المطار عبدالله حمد الشعافي قدم استقالته «بسبب نقص الإمكانيات وعدم الجدية في دعم المطار وعدم إيجاد الحلول اللازمة للمشاكل داخل المطار وخاصة الأمنية منها برغم المراسلات والمقترحات العديدة المقدمة من مدير المطار بالخصوص».