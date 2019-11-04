إصابة طفل وتضرر مدرسة من سقوط قذائف عشوائية على «صلاح الدين» بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الإثنين 04 نوفمبر 2019, 02:23 مساء
منزل في منطقة صلاح الدين بالعاصمة أصيب بقذيفة عشوائية، 4 نوفمبر 2019، (الإنترنت)

قال شهود عيان لـ«بوابة الوسط»، إن قذائف عشوائية أصابت في منطقة صلاح الدين في العاصمة طرابلس، إحداها سقطت على منزل، وأخرى كانت قرب مدرسة ابتدائية، ما أسفر عن إصابة طفل وسكان المنزل.

وأوضحوا في اتصال هاتفي، إن إحدى تلك القذائف سقطت على منزل عائلة جحيدر لتسفر عن إصابة طفل، وسكان المنزل المجاور، وهم أبناء عمومة العائلة نفسها، بجروح بسبب الشظايا.

كما سقطت قذيفة قرب مدرسة رجب النائب الابتدائية، خلال وجود التلاميذ داخلها، مما أدى إلى تحطم نوافذها، حسب الشهود، بينما ذكر أحد أولياء الأمور أن إدارة المدرسة أخرجت التلاميذ حفاظا على سلامتهم، وأعلنت توقف الدراسة.

وفي سياق متصل، أعلن مراقب التعليم في بلدية عين زارة، في بيان، تعليق الدراسة في مدارس بالبلدية بسبب الاشتباكات، ووصول القذائف قربها، وهي «الطليعة ورجب النائب والازدهار الثانوية والفرقان وشهداء عين زارة وعين زارة، والحي الجامعي الثانوية».

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