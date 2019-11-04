البحث الجنائي بطرابلس: ضبط 116 شخصا بينهم متهمون بـ«القتل وهتك العرض» خلال أكتوبر

مقر مديرية أمن طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت).

ألقت مراكز الشرطة التابعة لمكتب البحث الجنائي في طرابلس القبض على 116 متهمًا في 145 قضية جنائية مختلفة، خلال الفترة بين الأول من أكتوبر الماضي حتى 31 منه.

وأكدت مديرية أمن طرابلس أن المتهمين الذين تم ضبطهم يواجهون تهمًا في 145 قضية، تتنوع بين 5 قضايا قتل عمد، و7 قضايا خطف واغتصاب وهتك عرض وخطف بغرض الاغتصاب، فضلًا عن قضايا أخرى، منها: سرقة من داخل المنازل والمحال والمساجد، وتناول خمور وحيازتها ونصب، حسب ما ذكرت صفحة مكتب العلاقات العامة بمديرية أمن طرابلس على موقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

ونبهت الصفحة إلى أن من بين المقبوض عليهم شخصًا هاربًا من السجن، وآخر استولى على قطعة أرض، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية إزاء المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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وفي واحدة من أكثر القضايا التي أثارت غضب سكان طرابلس، تمكن أعضاء البحث الجنائي في 12 أكتوبر الماضي من إلقاء القبض على شخص متهم بهتك عرض فتاة، بعد بلاغ تقدمت به (ف.م.م) جزائرية الجنسية، مفاده خطف ابنتها (ب.ن.خ) في دائرة مركز شرطة أبو سليم.

وأوضح بيان لمديرية أمن طرابلس وقتها أنها ضبطت المتهم الذي اعترف بعد القبض عليه بأنه قام بـ«هتك عرضها وإرجاعها إلى منزلها».

توزيع الجرائم في إحصائية الأمن الجنائي في طرابلس خلال شهر أكتوبر. (الإنترنت).