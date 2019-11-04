مستشفى سرت يتسلم 12 جهاز غسيل كلى ومحطة معالجة مياه

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 نوفمبر 2019, 01:25 مساء
شاحنة محملة بأجهزة غسيل الكلى المخصصة لمستشفى سرت، 4 نوفمبر 2019، (صحة الوفاق)

تسلم مستشفى سرت التعليمي محطة معالجة مياه حديثة لقسم غسيل الكلى، و12 جهاز غسيل كلى، و 15 كرسيًّا مخصصًا لإجراء جلسات الغسيل.

وسترتفع القدرة التشغيلية للقسم إلى 45 سريرًا، بعد أن يتسلم المستشفى الشحنة الثانية من أجهزة الغسيل خلال الأيام المقبلة، ويعمل القسم حاليًا بنظام ثلاث ورديات، وقد ترتفع إلى أربع أحيانًا، وبقدرة استيعابية تبلغ 19 جهازًا، إذ يتردد على القسم مواطنو المنطقة الممتدة من رأس لانوف الواقعة على بعد 600 كيلو متر إلى الشرق من العاصمة طرابلس وحتى الهيشة، التي تبعد 138 كيلو متر غرب سرت، حسب بيان وزارة الصحة في حكومة الوفاق، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وخلال شهر أكتوبر الماضي، حصل المستشفى على جهازي رنين مغناطيسي «MRI» وتصوير مقطعي محوسب «CT-SCAN» حديثين، بعد أن افتقرت المرافق الصحية العامة في مدينة سرت إلى خدمات التصوير، التي يوفرها الجهازان لأكثر من خمس سنوات .

اقرأ أيضا: مستشفى حوادث أبو سليم يتسلم جهاز تصوير مقطعي ومنظار جراحي

كما تسلمت مخازن المستشفى أيضًا أجهزة مناظير الجهاز الهضمي العلوي والسفلي وجهاز منظار لاستئصال المرارة ومولد كهربائي ووحدة كشف ووحدة تحكم متقدمة وأجهزة تنفس صناعي للبالغين والأطفال وأسرة عمليات وأجهزة تخدير وجهاز تعقيم «300L».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هاميلتون بطلا للعالم في «الفورمولا واحد» للمرة السادسة
رياضة عالمية
بعد الخماسية المذلة.. بايرن ميونيخ يعلن إقالة مدربه كوفاتش
رياضة عالمية
«فرانس برس»: بدء العد العكسي للانتخابات الرئاسية الأميركية وسط انقسام وغضب
دولى
كاركاتير خيري - اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد ...
كاريكاتير
في مثل هذا اليوم.. رحل المجاهد الكريم الوجيه يوسف خليفة لنقي
ثقافة وفن
مالطا تحتجز شحنة نقود ليبية طبعت في روسيا لصالح الحكومة الموقتة
ليبيا
حرب العاصمة تقضي على الانتعاش الاقتصادي النسبي
ليبيا
جريدة «الوسط»: سلامة يضع مصير المؤتمر في عهدة دول «الفيتو»
ليبيا
استبعاد نتيجة 148 متسابقا في نصف ماراثون العاصمة
رياضة محلية
بالصور: انطلاق فعاليات «رالي تي تي» الصحراوي للسيارات والدراجات النارية
رياضة محلية
في العدد 206 من جريدة «الوسط»: «مسار برلين».. ومزاد المبادرات.. وعودة مهرجان ...
ليبيا
أول تعليق من تنظيم «دااعش» على مقتل زعيمه البغدادي
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

روث الخيول يضيء منازل هلسنكي