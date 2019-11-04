توفير مولدي كهرباء لحقل السرير النفطي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 نوفمبر 2019, 01:08 مساء
سيارات شحن محملة بأجزاء مولدي الكهرباء تصل إلى حقل السرير، 19 أكتوبر 2019، (أجوكو)

استقبل حقل السرير النفطي مولدي كهرباء من إنتاج شركة سولار الأميركية، واللذين وصلا إلى ميناء البريقة قبل أيام، ونقلا إلى الحقل الذي يبعد نحو 525 كيلومترا عن الميناء.

وقال رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط «أجوكو»، محمد بن شتوان، إن المولدين سينتجان طاقة كهربائية بقدرة 36 ميغاوات، وسيسهمان في إنهاء مشكلة نقص الطاقة الكهربائية في الحقل، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وبتوافر الكهرباء، ستتمكن الشركة من تشغيل الوحدات الثلاث المتنقلة في الحقل، مما يرفع من كفاءته الإنتاجية، حسب بن شتوان، الذي نوه ببدء العمليات التجريبية لتشغيل المولدين في أبريل المقبل.

وفي السياق نفسه، أفاد مدير إدارة الصيانة، أحمد رحومة، بأن عملية تثبيت المولدات تعتبر الخطوة الأولى، ثم تثبيت التوربينات بنفس الطريقة، وتركيبها مع المولدات، وتستمر الأعمال بالمشروع حتى إتمام عملية الربط الميكانيكي والكهربائي بمنظومة التحكم ومنظومة نقل الطاقة الكهربائية بعد التوليد والتشغيل.

أعمال تركيب أحد المولدين
عدد من الفنيين المشاركين في أعمال تركيب المولدين
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