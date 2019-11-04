انطلاق خدمات فرع «الضمان الاجتماعي» في أوباري يناير المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 نوفمبر 2019, 12:34 مساء
اجتماع مجلس إدارة «الضمان الاجتماعي» لبحث إطلاق فرع في أوباري، 4 نوفمبر 2019، (وال البيضاء)

أصدر رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي، الدكتور إدريس المبروك، قرارًا باستحداث فرع الجديد تحت اسم صندوق الضمان الاجتماعي ـ الجنوب الغربي، ومقره مدينة أوباري.

وسيقدم الصندوق خدماته للأهالي في منطقة الجنوب الغربي، خصوصًا سكان مدينتي غات وأوباري، حسب بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية في البيضاء، اليوم الإثنين.

وحدد القرار يوم الأول من يناير المقبل لانطلاقة خدمات الفرع وفي نطاقه الإداري «غات وأوباري»، شاملًا الوحدات الخدمية «الغريفة وبنت بية والعوينات».

يذكر أن القائمين على الفرع زاروا عددًا من إدارات الصندوق، التي مقرها مدينة بنغازي، واطلعوا على آلية العمل المعتمدة.

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