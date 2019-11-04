بعد «جلسة تعاطي».. صاحب منزل يسرق 28 ألف دينار من مستأجر

المتهمان بسرقة شقة في بنغازي، 4 نوفمبر 2019، (مديرية أمن بنغازي)

أعلنت مديرية أمن بنغازي، الإثنين، القبض على صاحب منزل سرق -بالتعاون مع شخصين- 28 ألف دينار من شقة مستأجر لديه بالقرب من الفندق البلدي.

جاء ذلك بعد تلقي مركز شرطة المدينة بلاغا بسرقة المبلغ من منزل استأجره المشتكي، حسب بيان صحفي نشرته الصفحة الرسمية للمديرية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفور تلقي المركز البلاغ، ألقى رجال الشرطة القبض على صاحب المنزل وعديله، بعدما أقر المتهم خلال التحقيقات بأنه سرق المنزل بالتعاون معه. وكشفت التحقيقات، وجود شخص ثالث فوق سطح المنزل خلال تعاطيهم المواد المخدرة، حيث شاهدوا منزل المشتكي مفتوحا.

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وحسب إفادة صاحب المنزل فقد تمكن من الدخول إلى شقة الشاكي برفقة شخص ثالث واستولوا على المبلغ وقسموه بينهم، مشيرا إلى أنه حصل على 12 ألف دينار، واشترى حبوب مهلوسة بجزء من هذا المبلغ. ووفق البيان، انتقل أعضاء تحريات المركز إلى محل إقامة ابن عم المتهم الثاني، والذي حسب إفادته بأن المبلغ الذي قام بسرقته داخل منزلهم حيث تم تسلم المبلغ ووضع الثاني بالحجز القانوني.

وضبط أعضاء تحريات المركز المتهم الثالث في مقر إقامته، وأقر بصحة أقوال المتهم الثاني، مشيرا إلى أن بحوزته 6.980 ألف دينار، أما باقي المبلغ فقد أنفقه، وأشارت المديرية إلى وضعه بالحجز القانوني وتحريز المبلغ الذي بحوزة الثاني والثالث، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

أموال وأسلحة بيضاء عثر عليها بحوزة المتهمين