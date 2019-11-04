بالصور.. القبض على ضابط بتهمة سرقة كوابل كهرباء واكتشاف متفجرات ولغم أفراد بحوزته

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 نوفمبر 2019, 01:08 صباحا
تحرير محضر لضابط برتبة عقيد متهم بسرقة كابلات الكهرباء, 4 نوفمبر 2019, (جهاز مكافحة الظواهر السلبية)

تمكنت عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، من إلقاء القبض على ضابط برتبة عقيد يدعى «س ب ر»، يعمل بإدارة الحضيرة الجمركية بنغازي ومواطن يدعى «ش م ع» بتهمة سرقة كوابل كهرباء وعدد من المواد الكهربائية.

ولفت الجهاز في بيان اليوم، إلى أن المتهمين، «قاما بإخفاء السرقات داخل مصيف المعلمين غرب المدينة»، مضيفا «بعد دخول المصيف تبين أن المذكورين بحوزتهما داخل الشاليه عدد من المتفجرات محلية الصنع أيضا، ولغم من نوع الأفراد والمتعارف عليه عسكرياً».

وأكد البيان مصادرة المتفجرات والكوابل والمعدات وإحالة المتهمين إلي جهات الاختصاص، مشددا على أن «القانون فوق الجميع من مواطنين وعسكريين».

 

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